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В Саудівській Аравії почались переговори української та американської делегацій

Українська й американська делегації на зустрічі у Джидді, фото: Офіс ПрезидентаУкраїнська й американська делегації на зустрічі у Джидді, фото: Офіс Президента (для ілюстрації)

В столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді почалася зустріч української та американської делегацій.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у соціальній мережі «Х», що українська сторона виконує директиву президента щодо наближення справедливого миру та зміцнення безпеки.

За його словами, серед основних питань на порядку денному — пропозиції щодо захисту енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 березня в Джидді, що в Саудівській Аравії, відбудуться переговори щодо запропонованого 30-денного перемир’я в Україні. Спецпосланець президента США Стів Віткофф не уточнив, чи братиме Україна участь у переговорах, зазначивши лише, що делегацію від США очолять державний секретар Марко Рубіо та радник із питань національної безпеки Майк Волц.

Раніше у Білому домі повідомили, що мирні переговори почнуться також з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Крім того, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

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