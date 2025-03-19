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У Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо 30-денного перемир’я в Україні

Делегація США з російськими представниками під час перемовин в Ер-Ріяді, фото: Getty ImagesДелегація США з російськими представниками під час перемовин в Ер-Ріяді, фото: Getty Images

У неділю, 23 березня в Джидді, що в Саудівській Аравії, відбудуться переговори щодо запропонованого 30-денного перемир’я в Україні.

Про це заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф в етері Fox News.

За його словами, Росія вже погодилася на два ключові аспекти перемир’я — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та цілях у Чорному морі.

— Я, безумовно, сподіваюся, що українці погодяться на них. Звісно, є деякі деталі, над якими треба попрацювати, але це все почнеться в неділю в Джидді, — зазначив Стів Віткофф.

Він не уточнив, чи братиме Україна участь у переговорах, зазначивши лише, що делегацію від США очолять державний секретар Марко Рубіо та радник із питань національної безпеки Майк Волц.

Раніше у Білому домі повідомили, що мирні переговори почнуться також з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Крім того, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

Слід також наголосити, що вночі 19 березня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі в кількох регіонах України. За словами президента України Володимира Зеленського, цими діями Володимир Путін «фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню».

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