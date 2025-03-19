Росія атакувала цивільну інфраструктуру України після перемовин з Трампом

У ніч на 19 березня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі в кількох регіонах України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у нічному небі України було зафіксовано близько 40 ударних дронів, частина з яких досягла своїх цілей.

— На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання «Шахеда» у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини, — заявив Володимир Зеленський.

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Він наголосив, що такі нічні атаки спрямовані на руйнування енергетичної інфраструктури та нормального життя українців.

— Той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру, — зазначив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що такі дії Кремля є відповіддю на міжнародні мирні ініціативи та свідчать про небажання Росії припиняти війну.

— Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню, — заявив президент.

Він закликав міжнародну спільноту реагувати на російські атаки новими санкціями, збільшенням військової допомоги та посиленням безпекових гарантій для України.

Російська атака на Україну, фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін у вівторок, 18 березня провели телефону розмову і обговорили припинення війни в Україні.

Розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.