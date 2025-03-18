Путін погодився на пропозицію Трампа щодо відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі України на 30 днів

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Цієї домовленості вони досягли під час телефонної розмови, яка тривала 1,5 години.

У Білому домі також повідомили, що мирні переговори почнуться також з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Крім того, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

Нагадаємо, що 13 березня Стів Віткофф прибув до Москви та провів переговори з Володимиром Путіним. Повідомлялося, що спецпосланцю Дональда Трампа довелося чекати зустрічі вісім годин, однак Дональд Трамп спростував цю інформацію, назвавши її авторів «хворими дегенератами».

Візит Віткоффа до Москви відбувся після зустрічі української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо та радником із національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії. Там Київ підтримав ідею тимчасового припинення вогню.

Того ж дня Володимир Путін заявив, що Москва загалом згодна з цією ініціативою, однак, за його словами, залишаються питання, які потребують подальшого обговорення.

Після переговорів у Москві Стів Віткофф повернувся до США для консультацій із президентом Дональдом Трампом щодо подальших кроків.