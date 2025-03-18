  • вівторок

    18 березня, 2025

  • 0.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 0.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Путін погодився на пропозицію Трампа щодо відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі України на 30 днів

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez MonsivaisДональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Цієї домовленості вони досягли під час телефонної розмови, яка тривала 1,5 години.

У Білому домі також повідомили, що мирні переговори почнуться також з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Крім того, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

Нагадаємо, що 13 березня Стів Віткофф прибув до Москви та провів переговори з Володимиром Путіним. Повідомлялося, що спецпосланцю Дональда Трампа довелося чекати зустрічі вісім годин, однак Дональд Трамп спростував цю інформацію, назвавши її авторів «хворими дегенератами».

Візит Віткоффа до Москви відбувся після зустрічі української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо та радником із національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії. Там Київ підтримав ідею тимчасового припинення вогню.

Того ж дня Володимир Путін заявив, що Москва загалом згодна з цією ініціативою, однак, за його словами, залишаються питання, які потребують подальшого обговорення.

Після переговорів у Москві Стів Віткофф повернувся до США для консультацій із президентом Дональдом Трампом щодо подальших кроків.

Останні новини про: Війна в Україні

У середу відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною за схемою 175 на 175, – Путін
З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію
«Пройшла добре і продуктивно»: Трамп прокоментував розмову з Путіним
Реклама

Читайте також:

новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман
новини

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

Світлана Іванченко
новини

У 2024 році з бюджету Миколаївщини виділили майже ₴5 млн на підтримку бізнесу

Даріна Мельничук
новини

Виконком призначив тимчасових перевізників на двох автобусних маршрутах у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

«Пройшла добре і продуктивно»: Трамп прокоментував розмову з Путіним
З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію
У середу відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною за схемою 175 на 175, – Путін

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

5 хвилин тому

Миколаївські параплавці здобули нагороди на міжнародному турнірі в Італії

Головне сьогодні