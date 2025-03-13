Спецпосланець США Віткофф прибув до Москви на тлі переговорів про перемир’я

Стів Віткофф, фото: getty images

Літак спецпосланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа приземлився в московському аеропорту «Внуково».

Про це повідомили «РИА Новости» та російське агентство «Интерфакс».

Поїздка Стіва Віткоффа відбувається після зустрічі української делегації з держсекретарем США Марком Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії. Під час переговорів Київ підтримав ідею тимчасового припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у війні між Росією та Україною вдалося досягти «напівприпинення вогню», і тепер важливо, щоб на це погодилася Москва. Володимир Зеленський наголосив, що 30-денне перемир’я запрацює лише за умови згоди Кремля.

У Москві заявляють, що поки не готові «забігати вперед» у питанні припинення бойових дій. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, напередодні відбулася телефонна розмова між головним радником Путіна з міжнародної політики Юрієм Ушаковим і радником президента США з нацбезпеки Майком Волцом. Також повідомляється, що ввечері 13 березня Володимир Путін може провести міжнародну телефонну розмову.