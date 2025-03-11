  • вівторок

    11 березня, 2025

  • 7.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 7.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Якщо «рускіє» погодяться — у той момент тиша запрацює, — Зеленський

Володимир Зеленський, фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює». 

Про це повідомив у вечірньому зверненні до українців.

За його словами, припинення вогню має бути також по всій лінії фронту.

«Сьогодні в розмові була пропозиція американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. [...] Тобто ми погоджуємось, і якщо «рускіє» погодяться — у той момент тиша запрацює», — заявив Володимир Зеленський.

Своєю чергою, державний секретар США Марко Рубіо також прокоментував результати зустрічі в Джидді.

«Україна зробила позитивний крок, ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь взаємністю. Тепер м'яч на боці РФ», — повідомив Марко Рубіо.

Крім того, він додав, що «найкращим проявом «доброї волі» Росії стане згода почати переговори про завершення конфлікту». 

Своєю чергою, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що США та Україна домовилися сформувати склади своїх переговорних команд і негайно розпочати перемовини. 

Нагадаємо, сьогодні відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Раніше під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Слід також нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.

Останні новини про: Війна в Україні

Україна готова прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів
США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють допомогу Україні
На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждав чоловік
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві комунальники «латають» ями на проспектах Центральному та Богоявленському

Аліна Квітко
новини

У мерії Миколаєва перевірять, як спортшкола «Атлант» використовує стоянку для човнів біля Інгульського мосту

Аліна Квітко
новини

Директор непрацюючого від початку великої війни аеропорту Миколаєва отримує ₴36 тис. зарплати

Юлія Бойченко
новини

Кабмін виділив ₴50 млн на реконструкцію госпіталю ветеранів війни у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Підрядник розпочав відбудову ліцею Аркаса у Миколаєві: відновити фасад панують до жовтня 2025 року

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждав чоловік
США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють допомогу Україні
Україна готова прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів

США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють допомогу Україні

1 година тому

Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса

Юлія Бойченко

Головне сьогодні