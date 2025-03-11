Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює».

Про це повідомив у вечірньому зверненні до українців.

За його словами, припинення вогню має бути також по всій лінії фронту.

«Сьогодні в розмові була пропозиція американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. [...] Тобто ми погоджуємось, і якщо «рускіє» погодяться — у той момент тиша запрацює», — заявив Володимир Зеленський.

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Своєю чергою, державний секретар США Марко Рубіо також прокоментував результати зустрічі в Джидді.

«Україна зробила позитивний крок, ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь взаємністю. Тепер м'яч на боці РФ», — повідомив Марко Рубіо.

Крім того, він додав, що «найкращим проявом «доброї волі» Росії стане згода почати переговори про завершення конфлікту».

Своєю чергою, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що США та Україна домовилися сформувати склади своїх переговорних команд і негайно розпочати перемовини.

Нагадаємо, сьогодні відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Раніше під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Слід також нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.