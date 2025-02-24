Завершальна стадія: Україна і США мають найближчим часом підписати угоду про ресурси

Ольга Стефанішина. Фото: Getty Images

Україна та Сполучені Штати перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.

Про це повідомила віцепрем’єрка Ольга Стефанішина у соцмережі Х.

За її словами переговори були дуже конструктивними і майже всі ключові деталі вже узгоджені.

«Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали. Переговори були конструктивними, майже всі ключові деталі були завершені. Ми прагнемо завершити це якнайшвидше, щоб приступити до підписання. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та схвалити його у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати нашу прихильність на десятиліття вперед», — написала вона.

Реклама

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.