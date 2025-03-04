«Пройшла не так, як мала бути»: Зеленський прокоментував зустріч у Білому домі та заявив, що «настав час все виправити»

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, 28 лютого 2025 року. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч у Білому домі пройшла не так, як планували, проте «настав час все виправити».

Про це він написав у соціальній мережі Х.

Зокрема, він зазначив, що Україна готова сісти за стіл переговорів.

«Я хотів би ще раз підкреслити відданість України миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру, як українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми готові працювати швидко, щоб припинити війну», – написав він.

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Крім того, Володимир Зеленський висловив сподівання, що майбутнє спілкування з США буде конструктивним:

«Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі в п'ятницю, пройшла не так, як мала бути. Прикро, що так сталося. Настав час все виправити. Бажаємо, щоб майбутня співпраця та спілкування були конструктивними».

Зазначимо, що в Telegram-каналі, де Володимир Зеленський зазвичай публікує звернення до українців, цього тексту немає. Пост був опублікований лише у соцмережі X, власником якої є Ілон Маск.