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«Пройшла не так, як мала бути»: Зеленський прокоментував зустріч у Білому домі та заявив, що «настав час все виправити»

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, 28 лютого 2025 року. Фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський та Дональд Трамп, 28 лютого 2025 року. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч у Білому домі пройшла не так, як планували, проте «настав час все виправити».

Про це він написав у соціальній мережі Х. 

Зокрема, він зазначив, що Україна готова сісти за стіл переговорів.

«Я хотів би ще раз підкреслити відданість України миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру, як українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми готові працювати швидко, щоб припинити війну», – написав він.

Крім того, Володимир Зеленський висловив сподівання, що майбутнє спілкування з США буде конструктивним:

«Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі в п'ятницю, пройшла не так, як мала бути. Прикро, що так сталося. Настав час все виправити. Бажаємо, щоб майбутня співпраця та спілкування були конструктивними».

Зазначимо, що в Telegram-каналі, де Володимир Зеленський зазвичай публікує звернення до українців, цього тексту немає. Пост був опублікований лише у соцмережі X, власником якої є Ілон Маск.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату.  Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США  подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News  зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія —  агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі  підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом Укарїни Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні.

 

 

 

 

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