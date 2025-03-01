«Наш президент — скеля», — Арахамія після сварки Зеленського й Трампа у Білому домі

Давид Арахамія. Фото: "Слуга народу".

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Президент подякував Америці за всю ту допомогу, яку отримала Україна. Ми цінуємо все, що було зроблено для підтримки нашого героїчного народу у цій нерівній війні. США — наш стратегічний союзник №1, для нас це важливо, тому будемо працювати над нашими відносинами. Наш Президент — скеля і мало лідерів у світі можуть зрівнятися з його стійкістю. І він дійсно хоче поставити крапку в цій війні, а не кому, яка може комусь здаватися вдалим варіантом», — написав він.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.