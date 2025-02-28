ЗМІ дізнались, що сталось між Трампом і Зеленським після сварки

Нарада в Овальному кабінеті 28 лютого 2025 року. Фото: Офіс Президента

Телеканал CNN дізнався подробиці того, що сталось за зачиненими дверима після сварки між президентами України та США і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на CNN.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату.

Зазначається, що він провів консультації з Джей Ді Венсом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бессентом, а також з іншими радниками.

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«Саме тоді Трамп остаточно вирішив, що Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати», — йдеться у повідомленні.

Представник Білого дому розповів телеканалу, що українці виступили проти й хотіли продовжити переговори, але їм відмовили. Незабаром після цього Зеленський поїхав.

Нагадаємо, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до США, щоб провести переговори з президентом Дональдом Трампом та підписати міжурядову угоду про рідкісноземельні метали та інші корисні копалини.

Під час візиту до Білого дому Володимир Зеленський посперечався при телекамерах із президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Пізніше Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США і публічної суперечки із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.