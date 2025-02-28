Зеленський подякував США та Трампу за візит

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, 28 лютого 2025 року. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США і публічної суперечки із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Про це він написав у соцмережі Х

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до США, щоб провести переговори з президентом Дональдом Трампом та підписати міжурядову угоду про рідкісноземельні метали та інші корисні копалини.

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Під час візиту до Білого дому Володимир Зеленський посперечався при телекамерах із президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.