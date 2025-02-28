Зеленський та Трамп вперше зустрілися в Білому домі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, 28 лютого 2025 року. Фото: Getty Images

У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до США з офіційним візитом. Увечері він зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Планується, що президенти проведуть переговори та підпишуть міжурядову угоду про рідкісноземельні метали та інші корисні копалини.

Під час зустрічі Зеленський показав Трампу світлини українських військових, які повернулися з полону.

«Нам потрібне не просто припинення вогню. Ми вже робили так. Путін порушував його 25 разів, зокрема, і під час вашої каденції, містере президенте», — сказав Володимир Зеленський.

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Дональд Трамп переконаний, що «сторони досить близькі» до досягнення угоди щодо врегулювання в Україні.

«Я сподіваюся, що мене згадуватимуть як миротворця. Ситуація могла призвести до Третьої світової війни, адже все рухалося в хибному напрямку», — заявив він.

Це перша зустріч лідерів США та України після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США. Востаннє вони зустрічалися у грудні 2024 року в Парижі під час відкриття Нотр-Даму після реконструкції.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.