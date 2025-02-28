  • пʼятниця

    28 лютого, 2025

  • -0.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 28 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -0.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Шмигаль пояснив деталі угоди про корисні копалини між Україною та США

Денис Шмигаль, фото: kmu.gov.uaДенис Шмигаль, фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив, що угода про корисні копалини, яку Україна та США планують підписати 28 лютого, має рамковий характер. Вона стане основою для розробки більш детального документа.

Про це стало відомо з трансляції, яку вів нардеп Олексій Гончаренко з Верховної Ради. 

За його словами, угода передбачає створення інвестиційного фонду для розвитку та відбудови України. Однак конкретні умови його роботи сторони ще мають узгодити на наступних переговорах.

— У цій угоді описана рамка створення наступної угоди. Далі уряд затвердить делегацію, яка працюватиме над деталями. Після цього відбудеться міжурядова робота щодо створення інвестиційного фонду, — пояснив Денис Шмигаль.

Важливо, що самі корисні копалини не передаватимуться США та не будуть внесками у фонд. Україна лише перераховуватиме частину доходів, зароблених на надрах. Керувати фондом Київ і Вашингтон будуть спільно.

Також в угоді прописано гарантії безпеки, які інтегруються в інші угоди України зі США. Наступний етап — підписання детального міжнародного договору, який має схвалити уряд та парламент.

Слід зазначити, що Україна та Сполучені штати Америки погодили умови угоди щодо рідкісноземельних металів. В оновленому договорі не передбачено повного володіння США спільним фондом з Україною, однак у ньому відсутні чіткі гарантії безпеки.

Також Дональд Трамп розповів, що Україна може отримати 350 мільярдів доларів, військову техніку та можливість продовжувати боротьбу в межах угоди щодо рідкісноземельних ресурсів.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський заявив, що Україна та Росія мають сісти за стіл перемовин
На Миколаївщині піротехніки знешкодили дві російські міни
Зеленський подякував США та Трампу за візит
Реклама

Читайте також:

новини

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Даріна Мельничук
новини

Миколаєву на роботу офіцерів безпеки у школах та дитсадках необхідно понад ₴30 млн, — управління освіти

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві: як голосували депутати

Юлія Бойченко
новини

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Аліса Мелік-Адамян
новини

У 2025 році на перевезення пасажирів в електротранспорті Миколаєва передбачено майже пів мільярда гривень

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський подякував США та Трампу за візит
На Миколаївщині піротехніки знешкодили дві російські міни
Зеленський заявив, що Україна та Росія мають сісти за стіл перемовин

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

У міськраді Миколаєва винайшли новий спосіб ухвалення рішень поза сесією: телефонні консультації

1 година тому

Українсько-данський молодіжний дім у Миколаєві: як новий простір об’єднує молодь

Головне сьогодні