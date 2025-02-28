Шмигаль пояснив деталі угоди про корисні копалини між Україною та США

Денис Шмигаль, фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив, що угода про корисні копалини, яку Україна та США планують підписати 28 лютого, має рамковий характер. Вона стане основою для розробки більш детального документа.

Про це стало відомо з трансляції, яку вів нардеп Олексій Гончаренко з Верховної Ради.

За його словами, угода передбачає створення інвестиційного фонду для розвитку та відбудови України. Однак конкретні умови його роботи сторони ще мають узгодити на наступних переговорах.

— У цій угоді описана рамка створення наступної угоди. Далі уряд затвердить делегацію, яка працюватиме над деталями. Після цього відбудеться міжурядова робота щодо створення інвестиційного фонду, — пояснив Денис Шмигаль.

Важливо, що самі корисні копалини не передаватимуться США та не будуть внесками у фонд. Україна лише перераховуватиме частину доходів, зароблених на надрах. Керувати фондом Київ і Вашингтон будуть спільно.

Також в угоді прописано гарантії безпеки, які інтегруються в інші угоди України зі США. Наступний етап — підписання детального міжнародного договору, який має схвалити уряд та парламент.

Слід зазначити, що Україна та Сполучені штати Америки погодили умови угоди щодо рідкісноземельних металів. В оновленому договорі не передбачено повного володіння США спільним фондом з Україною, однак у ньому відсутні чіткі гарантії безпеки.

Також Дональд Трамп розповів, що Україна може отримати 350 мільярдів доларів, військову техніку та можливість продовжувати боротьбу в межах угоди щодо рідкісноземельних ресурсів.