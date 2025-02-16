Україна не визнає втрату територій, але готова до дипломатії, якщо буде в НАТО, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.

Таку думку він висловив в інтерв'ю NBC News.

«Юридично ми не визнаємо нашу окуповану територію як територію Росії. Ми ніколи цього не зробимо. Так, ми маємо повернути їх дипломатично. Так, ми можемо. Якщо ми в НАТО, зрозуміло, чому дипломатично – це дуже зрозуміло. Пріоритетом є не втрачати людей», – сказав він.

Також Зеленський заявив, що військова перемога України можлива, але це вимагатиме значних втрат.

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«Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі ці втрати. Думаю, вони надто значні. І я не впевнений, що з такою швидкістю… Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, це буде складно. Це буде довго. Довше, ніж могло б бути», – сказав він.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».