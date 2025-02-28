Зеленський посварився з Трампом та Венсом під час розмови у Білому домі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, 28 лютого 2025 року. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Білого дому, у пʼятницю, 28 лютого, посперечався при телекамерах із президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це йшлося у трансляції зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі 28 лютого.

Спочатку Джей Ді Венс заявив, що наразі адміністрація Трампа своїми дипломатичними діями доводить, що працює над врегулюванням війни в Україні. Зеленський нагадав, що з 2014 року Росія окупувала Крим і частину сходу України і досі Путіна ніхто не зупинив, хоча у США уже змінилось кілька адміністрацій під керівництвом Барака Обами, Дональда Трампа і Джо Байдена.

«Він (Путін, — прим.) окупував велику частину України, Крим. Це було з 2014 року… Були президент Обама, президент Трамп, президент Байден, тепер знову президент Трамп. Хай його Бог благословить і дасть йому змогу зупинити війну. Але від 2014 року його ніхто не зупинив. Він окуповував і окуповував, убивав людей… Його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов... Я підписав з ним угоду у 2019 році… Але після цього він порушив перемир’я. Він не пішов не обмін полоненими. Про яку дипломатію ви говорите, Джей Ді?», — сказав Володимир Зеленський.

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Джей Ді Венс відповів, що він говорить про дипломатію, яка може «звершити руйнування вашої країни» і звернув увагу, що Україна «змушує людей» іти воювати, оскільки має нестачу людей на полі бою.

Потім Джей Ді Венс сказав, що «ви повинні бути вдячні президенту (Трампу, — прим.) за спроби завершити конфлікт»,після цього звинувативши Володимира Зеленського у тому, що він прибув до Овального кабінету, щоб «атакувати» адміністрацію Дональда Трампа.

«Багато питань. Почнімо з найбільшого. Під час війни кожен має проблеми. Навіть ви. Але у вас є гарний океан і ви не відчуваєте цього зараз. Але ви відчуєте у майбутньому», — сказав Володимир Зеленський.

Дональд Трамп перебив його і сказав: «Ні, ні, ні. Не кажіть нам, що ми відчуваємо. Ми намагаємось вирішити проблему. Не кажіть нам, що ми відчуваємо. Ви не у позиції диктувати, запам’ятайте це». Він заявив Зеленському, що Україні не вистачає «сильних карт» і українцям треба бути вдячнішими.

«Я не граю карти. Я дуже серйозно. Я президент у війні», — сказав у відповів президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до США, щоб провести переговори з президентом Дональдом Трампом та підписати міжурядову угоду про рідкісноземельні метали та інші корисні копалини.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.