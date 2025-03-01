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«Йдемо у правильному напрямку», — реакція Сєнкевича на загострення відносин Зеленського і Трампа

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, президент Володимир Зеленський залишив США з гідністю та не зрадив українців.

«Чи Ви очікували, що результатами сьогоднішньої зустрічі будуть вибачення за «диктатора» і новий пакет санкцій і зброї? Вчергове: Україна — не та країна, яка приймає ультиматуми.  Президент Зеленський залишив США з гідністю та не зрадив всіх нас. Сьогодні в Овальному кабінеті перебивали не його і погрожували не йому, а нам — українцям», — зазначив мер Миколаєва.

Також він вважає, що підтримка США в новому світлі  — це не альтруїзм, а частина великої гри.

«І якщо правила змінюються, ми повинні робити висновки та діяти відповідно. Бути більш гнучкими та працьовитими. Ця зустріч — ще один сигнал Європі: час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата». І вже зараз ми бачимо реакцію партнерів та розуміємо, що йдемо у правильному напрямкові. А для нас це нагадування: не чекати на диво, а виборювати мир самим», — додав він.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату.  Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США  подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News  зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія —  агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Скриншот із соцмережі XСкриншот із соцмережі X
Скриншот із соцмережі XСкриншот із соцмережі X
Скриншот із соцмережі XСкриншот із соцмережі X

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