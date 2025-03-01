Трамп наказав перевірити, чи можливо повністю припинити постачання зброї Україні — WSJ

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі 28 лютого. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом Укарїни Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації США.

Видання повідомляє, що американський лідер наразі зайняв вичікувальну позицію – він планує спостерігати за подальшими діями президента України Володимира Зеленського.

Наказ Трамп віддав після перепалки з Зеленським у Білому домі 28 лютого.

Схожа інформація була й у інших ЗМІ. Так, один високопоставлений чиновник повідомив The Washington Post про те, що адміністрація Трампа розглядає таку можливість.

The New York Times із посиланням на представника адміністрації Дональда Трампа теж повідомляв, що вони можуть припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових.

Раніше прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в інтерв'ю Fox News заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа більше не має наміру фінансувати війну в Україні.