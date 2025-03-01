  • субота

    1 березня, 2025

  • 2.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 березня , 2025 субота

  • Миколаїв • 2.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп наказав перевірити, чи можливо повністю припинити постачання зброї Україні — WSJ

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі 28 лютого. Фото: ReutersВолодимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі 28 лютого. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом Укарїни Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації США.

Видання повідомляє, що американський лідер наразі зайняв вичікувальну позицію – він планує спостерігати за подальшими діями президента України Володимира Зеленського.

Наказ Трамп віддав після перепалки з Зеленським у Білому домі 28 лютого.

Схожа інформація була й у інших ЗМІ. Так, один високопоставлений чиновник повідомив The Washington Post про те, що адміністрація Трампа розглядає таку можливість.

The New York Times із посиланням на представника адміністрації Дональда Трампа теж повідомляв, що вони можуть припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових.

Раніше прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в інтерв'ю Fox News заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа більше не має наміру фінансувати війну в Україні.

Останні новини про: Володимир Зеленський

«Йдемо у правильному напрямку», — реакція Сєнкевича на загострення відносин Зеленського і Трампа
«Наш обовʼязок — побудувати нову систему колективної оборони», — голова бюджетної комісії Миколаєва Панченко після на скандалу у Білому домі
Туреччина повторить пропозицію провести мирні переговори між Україною і Росією на саміті в Лондоні — Reuters
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відбувся обласний турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді

Даріна Мельничук
новини

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Даріна Мельничук
новини

Миколаєву на роботу офіцерів безпеки у школах та дитсадках необхідно понад ₴30 млн, — управління освіти

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві: як голосували депутати

Юлія Бойченко
новини

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Володимир Зеленський

Туреччина повторить пропозицію провести мирні переговори між Україною і Росією на саміті в Лондоні — Reuters
«Наш обовʼязок — побудувати нову систему колективної оборони», — голова бюджетної комісії Миколаєва Панченко після на скандалу у Білому домі
«Йдемо у правильному напрямку», — реакція Сєнкевича на загострення відносин Зеленського і Трампа

«Йдемо у правильному напрямку», — реакція Сєнкевича на загострення відносин Зеленського і Трампа

3 години тому

На Миколаївщині через ворожі обстріли горіло одне з підприємств

Альона Коханчук

Головне сьогодні