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США більше не збирається фінансувати війну в Україні, — речниця Трампа

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Фото: AP/Ben CurtisПрессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Фото: AP/Ben Curtis

Адміністрація президента США Дональда Трампа більше не має наміру фінансувати війну в Україні.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в інтерв'ю Fox News.

Вона зазначила, що Дональд Трамп був «у захваті» від економічної угоди, запропонованої Україні, а також прагнув лише миру. Водночас українці були «дуже впертими».

«Як сказав президент Трамп, добре, що камери працювали, бо американці та весь світ побачили, з чим Трамп і його команда мають справу за лаштунками на переговорах з українцями», — зазначила вона.

Вона підкреслила, що колишнього президента США Джо Байдена більше немає в Овальному кабінеті.

«Ми більше не будемо просто виписувати чеки на віддалену війну без справжнього, міцного миру», — сказала Кароліна Левітт.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату.  Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США  подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News  зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія —  агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі  підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

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