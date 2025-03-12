Відповідь РФ на пропозицію припинення вогню: «Чекаємо інформацію від американців»

Дмитро Пєсков. Фото: Дмитро Азаров/Комерсант

У Росії заявили, що вивчають підсумки переговорів між делегаціями України і США в Саудівській Аравії та чекають на інформацію від американської сторони.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише видання «Комерсант».

За його словами, Москва «не хоче забігати вперед» у питанні щодо 30-денного припинення вогню, яке пропонують запровадити США, та на яке підтримала Україна.

«Дивіться, ви забігаєте трохи вперед, ми не хочемо цього робити», — заявив речник Кремля.

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Він зазначив, що американська сторона пообіцяла різними дипканалами передати детальну інформацію про суть розмов, що відбулися в Джидді.

«Ось спочатку ми повинні цю інформацію отримати. Також у нас заплановані цими днями контакти з американцями, під час яких ми розраховуємо вже на повноту інформації», — сказав він.

Раніше речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова, коментуючи переговори Сполучених Штатів Америки та України в Саудівській Аравії, заявила, що Москва самостійно визначатиме свою позицію.

Повідомлялось, що США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють допомогу Україні.

Раніше Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Нагадаємо, що під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.

Слід також нагадати, що Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.

Також Володимир Зеленський наголошував про готовність зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо отримає відповідне запрошення для «конструктивного діалогу».

Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зовнішньополітичні підходи адміністрації Дональда Трампа «багато в чому» відповідають позиції Кремля. Водночас він визнав, що у відносинах між США та РФ залишається «довгий шлях» до покращення, проте за наявності політичної волі його можна буде пройти «досить швидко».