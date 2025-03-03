Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом за умови конструктивного діалогу

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, фото: Ben Curtis/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо отримає відповідне запрошення для «конструктивного діалогу».

Про це він сказав у розмові з британськими журналістами, відповідаючи українською мовою через перекладача. Відеозапис цієї бесіди оприлюднили «Факти ICTV».

Володимир Зеленський зазначив, що не збирається перепрошувати перед Дональдом Трампом після суперечки в Білому домі, адже ця ситуація не мала позитивного впливу на мирний процес в Україні. Водночас він наголосив, що найкраще залишити цей інцидент у минулому.

— Я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки, від партнерства. Якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для розв’язання реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих відповідей, я буду, — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також підкреслив, що готовий знову відвідати Вашингтон, адже США залишаються одним із ключових партнерів України.

Окрім цього, він заявив, що Україна не відмовляється від угоди зі США щодо корисних копалин і готова підписати її у будь-який момент. За словами Володимира Зеленського, останній варіант угоди вже узгоджений і може бути підписаний на рівні міністрів.

Президент наголосив, що для нього важливо, щоб позиція України була почута, і запевнив у збереженні послідовності політики країни.

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.