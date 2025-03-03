Зеленський все зруйнував, — міністр фінансів США про угоду щодо копалин України

Міністр фінансів США Скотт Бессент, фото: Офіс президента України

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що питання угоди про доступ до рідкісноземельних копалин України наразі не розглядається.

Про це він повідомив в інтерв'ю програмі Face the Nation на телеканалі CBS.

— Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас був президент Франції Еммануель Макрон — чудова зустріч. У четвер у нас був прем'єр-міністр (Великої Британії — прим.) Кір Стармер — фантастична зустріч. Усі вони підтримали хід мирної угоди, — сказав Скотт Бессент.

За його словами, президент України мав можливість підписати економічну угоду, що могла б сприяти поглибленню співпраці між США та Україною, але цього не сталося.

— Все, що потрібно було зробити Зеленському — це прийти і підписати цю економічну угоду, тим самим ще раз підтвердивши цілковиту єдність між українським і американським народами. Але він вирішив зруйнувати все це, — заявив Скотт Бессент.

На питання про можливість подальших переговорів щодо угоди він відповів, що «наразі ні».

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.