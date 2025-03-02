У Кремлі заявили про «співпадіння» підходів Трампа та Росії у зовнішній політиці

Дмитро Пєсков, фото: РИА Новости

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зовнішньополітичні підходи адміністрації Дональда Трампа «багато в чому» відповідають позиції Кремля.

За його словами, спільне голосування США та Росії за резолюцію Генасамблеї ООН щодо України стало неочікуваним сигналом, оскільки «нова адміністрація змінює зовнішньополітичні конфігурації».

— Цього справді неможливо було уявити. Нова адміністрація стрімко змінює всі конфігурації зовнішньополітичні. Це багато в чому збігається з нашим баченням, — сказав Дмитро Пєсков.

Водночас він визнав, що у відносинах між США та РФ залишається «довгий шлях» до покращення, проте за наявності політичної волі його можна буде пройти «досить швидко».

Заяви Кремля вкотре підкреслюють його зацікавленість у зміні підходу США до російсько-української війни та міжнародної політики.

Нагадаємо, що Генеральна асамблея ООН проголосувала за українську та американську версії резолюцій щодо війни Росії проти України. 93 країни підтримали резолюцію України. Проти проголосували, зокрема, США, РФ, Угорщина, Ізраїль. Серед тих, хто утримався — Китай. Слід зазначити, що проти виступили — 18, а утрималися — 65.