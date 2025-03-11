У Саудівській Аравії почалися переговори України та США щодо врегулювання війни

Українська делегація прибула у Саудівську Аравію для переговорів із США, фото: Андрій Єрмак

У місті Джидда, Саудівська Аравія, розпочалися переговори між делегаціями України та США щодо врегулювання війни з Росією.

Про це повідомляє МЗС України.

У Telegram-каналі відомства опублікували відео, на якому до переговорної зали заходять глава Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

«У Джидді, Саудівська Аравія, розпочинається зустріч української та американської делегацій», — йдеться в повідомленні.

Згодом Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram фото з переговорної зали, на якому видно радника з нацбезпеки президента США Майка Волца та державного секретаря Марко Рубіо.

Пізніше глава ОП повідомив, що переговори почалися конструктивно.

«Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру», — зазначив Андрій Єрмак.

Переговори між Україною та США у Саудівській Аравії, фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, що раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок. Під час польоту до Джидди, де заплановані переговори з українськими високопосадовцями, Марко Рубіо наголосив, що обидві сторони повинні бути готові до складних рішень для врегулювання конфлікту.

Слід зазначити, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку, а також довести, що президент Володимир Зеленський прагне якнайшвидшого завершення війни з Росією.

Раніше Дональд Трамп заявив, що зустріч планували не лише з українською делегацією, а й із російською. Водночас у РФ заявили, що перемовини зі Сполученими Штатами не заплановані.