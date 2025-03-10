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США планували переговори з Росією у Саудівській Аравії, але Москва це заперечує

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії, фото: @mashПереговори США та РФ у Саудівській Аравії, фото: @mash

Цього тижня в Саудівській Аравії представники адміністрації президента США Дональда Трампа планували зустріч не лише з українською делегацією, а й із російською. Водночас у РФ заявили, що перемовини зі Сполученими Штатами не заплановані.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника адміністрації Дональда Трампа.

«Цього тижня в Саудівській Аравії високопосадовці адміністрації Трампа проведуть окремі зустрічі з російськими та українськими чиновниками», — заявило джерело, не уточнюючи склад делегацій.

Сам Дональд Трамп підтвердив майбутні переговори, заявивши журналістам, що до Саудівської Аравії прибуде й російська делегація.

«Наближаються великі зустрічі, як ви знаєте, в Саудівській Аравії. Вони включатимуть Росію, але щодо України — побачимо, чи зможемо ми щось зробити», — зазначив Дональд Трамп.

Крім того, він висловив сподівання, що «деякі дуже важливі речі можуть відбутися цього тижня».

Водночас речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не планує нового раунду переговорів зі США у Саудівській Аравії цього тижня, передає ТАСС.

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