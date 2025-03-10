Трамп: США майже відновили обмін розвідданими з Україною

Дональд Трамп, фото: ukrinform.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон близький до відновлення обміну розвідувальною інформацією з Україною. Він також висловив сподівання на позитивні результати майбутніх переговорів між делегаціями США та України в Саудівській Аравії.

Дональд Трамп 9 березня повідомив журналістам, що США майже зняли «паузу» в передачі розвідданих Києву, повідомляє Reuters.

— Ми вже майже це зробили, — сказав він, відповідаючи на питання про можливе розблокування обміну розвідданими з Україною.

Раніше директор ЦРУ Джон Реткліфф пояснював, що США припинили обмін розвідданими з Україною, використовуючи це як важіль тиску на президента Володимира Зеленського з метою залучення його до мирних переговорів із Росією.

Реклама

У Дональда Трампа також заявили, що очікують значного прогресу на переговорах у Саудівській Аравії 11 березня, де, серед іншого, обговорюватиметься питання готовності України до матеріальних поступок Росії задля припинення війни.

— Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу, — наголосив Дональд Трамп.

Крім того, на переговорах планується обговорення угоди про видобуток корисних копалин, що дасть США доступ до рідкісноземельних ресурсів України.

— Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, проте я хочу, щоб вони хотіли миру... Вони не продемонстрували це тою мірою, в якій повинні, — додав президент США.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.