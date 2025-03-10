США оцінять готовність України до поступок заради миру на переговорах у Саудівській Аравії: Reuters

Марко Рубіо, фото: sud.ua

США планують використати зустріч з українською делегацією, заплановану на 11 березня в Саудівській Аравії, для оцінки готовності Києва до можливих поступок на користь Росії з метою припинення війни.

Як повідомляє Reuters із посиланням на двох анонімних американських чиновників, Державний секретар США Марко Рубіо очолить американську делегацію на переговорах у Джидді.

З української сторони делегацію вестиме керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Очікується, що разом із Марко Рубіо в переговорах візьмуть участь радник з національної безпеки Білого дому Майк Волц та спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

За даними джерел, Вашингтон хоче з’ясувати, чи готова Україна йти на матеріальні поступки задля мирного врегулювання конфлікту. Крім того, американська сторона розглядає зустріч як можливість оцінити готовність Києва налагодити відносини з адміністрацією Трампа, особливо після напруженої зустрічі президентів США та України минулого місяця.

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Один із американських чиновників зазначив: «Не можна говорити «я хочу миру» і водночас відмовлятися від компромісів».

Інший представник США підкреслив важливість реалістичних підходів до мирного врегулювання: «Ми хочемо зрозуміти, чи українці зацікавлені не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо вони наполягають лише на кордонах 2014 чи 2022 року, це про щось говорить».

Нагадаємо, що під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.

Слід також нагадати, що Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.

Водночас Володимир Зеленський наголошував про готовність зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо отримає відповідне запрошення для «конструктивного діалогу».