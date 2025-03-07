Делегації від США та України планують зустрітися наступного тижня в Саудівській Аравії, — посол Трампа

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: AP nuotr

США та Україна домовляються про зустріч наступного тижня в Саудівській Аравії, під час якої ймовірно йтиметься про обговорення мирної угоди та початковий етап припинення вогню.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, передає Sky News.

За словами Стіва Віткоффа, делегації України та США під час зустрічі обговорять рамки мирної угоди про припинення бойових дій з Росією.

«Зараз ми ведемо переговори про координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, в Джидді», — сказав спецпредставник.

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Джерела Суспільного в Офісі президента повідомили, що делегації США та України зустрінуться у вівторок, 11 березня. Делегацію від України очолить голова ОПУ Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.

Слід також нагадати, що Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.

Також Володимир Зеленський наголошував про готовність зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо отримає відповідне запрошення для «конструктивного діалогу».

Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зовнішньополітичні підходи адміністрації Дональда Трампа «багато в чому» відповідають позиції Кремля. Водночас він визнав, що у відносинах між США та РФ залишається «довгий шлях» до покращення, проте за наявності політичної волі його можна буде пройти «досить швидко».