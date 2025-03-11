Держсекретар США Рубіо: мирна угода вимагатиме від України територіальних поступок

фото: Saul Loeb

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок.

Про це повідомляє The New York Times.

Під час польоту до Джидди, Саудівська Аравія, де заплановані переговори з українськими високопосадовцями, Марко Рубіо наголосив, що обидві сторони повинні бути готові до складних рішень для врегулювання конфлікту.

— Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси — це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому «конфлікту» або принаймні призупинити його в якийсь спосіб, — заявив держсекретар США.

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Він відмовився уточнювати можливі деталі майбутньої мирної угоди, проте наголосив, що військового вирішення війни не існує.

— Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко в будь-який розумний проміжок часу змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році, — додав Марко Рубіо.

Очікується, що під час переговорів у вівторок не розглядатиметься питання угоди щодо українських природних ресурсів, яку президент США Дональд Трамп раніше назвав компенсацією за американську військову допомогу Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

Слід зазначити, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку, а також довести, що президент Володимир Зеленський прагне якнайшвидшого завершення війни з Росією.

Раніше Дональд Трамп заявив, що зустріч планували не лише з українською делегацією, а й із російською. Водночас у РФ заявили, що перемовини зі Сполученими Штатами не заплановані.