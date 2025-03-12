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У Росії прокоментували переговори США та України: Москва сама визначатиме свою позицію

Марія Захарова, фото: РосЗМІМарія Захарова, фото: РосЗМІ

Речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова, коментуючи переговори Сполучених Штатів Америки та України в Саудівській Аравії, заявила, що Москва самостійно визначатиме свою позицію.

За її словами, «головні новини» надходитимуть з Москви, тому, на її думку, слід стежити за подіями не в Джидді, а в російській столиці, цитує російське агентство ТАСС.

— Формування позиції Російської Федерації відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції Російської Федерації відбувається всередині Російської Федерації, — сказала Марія Захарова.

Раніше повідомлялося, що за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилася на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія також піде на цей крок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що це стосуватиметься «не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всієї лінії фронту».

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати Америки передадуть Росії пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні та сподіваються на її згоду.

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