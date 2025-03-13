Путін заявив про готовність припинити бойові дії, але «є питання, які повинні обговорити»

Президент РФ Володимир Путін, фото: TASS

Президент РФ Володимир Путін заявив, що погоджується з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має гарантувати «довгостроковий мир».

Таку думку він висловив сьогодні, 13 березня, під час спілкування з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко.

«Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового миру та усунення першопричин конфлікту. Сама по собі ідея правильна, але є питання, які ми повинні обговорити. З американськими колегами і, можливо, з Трампом зателефонувати», — заявив Володимир Путін.

Нагадаємо, 11 березня відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює».

Раніше під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Слід також нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.