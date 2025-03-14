Спецпосланець Трампа провів переговори в Москві та повертається до США для консультацій

Стів Віткофф, фото: Anna Moneymaker, Getty Images

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф провів переговори з представниками російської сторони в Москві. Після візиту він повертається до США, щоб обговорити результати зустрічі з Дональдом Трампом.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волц в інтерв’ю Fox News.

— Я розмовляв зі своїм колегою, який зараз там, і він повертається назад, щоб ми могли оцінити ситуацію та обговорити її з президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків, — зазначив він.

Він підкреслив, що деталі переговорів наразі не розголошуються, але Вашингтон з обережним оптимізмом оцінює можливості врегулювання війни між Росією та Україною.

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За його словами, після повернення Віткоффа до США ситуацію детально проаналізують і винесуть на обговорення з Дональдом Трампом, який ухвалюватиме рішення про подальші дії.

— Я не збираюся нічого оголошувати чи обговорювати на національному телебаченні, тим більше випереджаючи президента, — наголосив Майк Волц.

Нагадаємо, що поїздка Стіва Віткоффа відбулася після зустрічі української делегації з держсекретарем США Марком Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії. Під час переговорів Київ підтримав ідею тимчасового припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у війні між Росією та Україною вдалося досягти «напівприпинення вогню», і тепер важливо, щоб на це погодилася Москва. Володимир Зеленський наголосив, що 30-денне перемир’я запрацює лише за умови згоди Кремля.

У Москві заявляють, що поки не готові «забігати вперед» у питанні припинення бойових дій. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, напередодні відбулася телефонна розмова між головним радником Путіна з міжнародної політики Юрієм Ушаковим і радником президента США з нацбезпеки Майком Волцом. Також повідомляється, що ввечері 13 березня Володимир Путін може провести міжнародну телефонну розмову.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін «боїться прямо сказати» Президенту США Дональду Трампу, що Росія хоче продовжувати війну.