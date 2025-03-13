Путін боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін «боїться прямо сказати» Президенту США Дональду Трампу, що Росія хоче продовжувати війну.

Таку думку Володимир Зеленський висловив у вечірньому зверненні до українців.

«Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що американська сторона забезпечить контроль і верифікацію під час «30-ти денної тиші».

Реклама

«Була американська пропозиція щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію. Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам, про це знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі», – сказав Володимир Зеленський.

Як відомо, сьогодні, 13 березня, президент РФ Володимир Путін заявив, що погоджується з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має гарантувати «довгостроковий мир».

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна та сказав, що вона «багатообіцяюча, але не була повною».

Нагадаємо, 11 березня відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює».

Раніше під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Слід також нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.