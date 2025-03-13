«Багатообіцяюча заява, але вона не була повною», — Трамп прокоментував позицію Путіна щодо припинення бойових дій

Дональд Трамп, фото: ukrinform.ua

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо припинення бойових дій на 30 днів.

Зокрема, він вважає, що Володимир Путін зробив «багатообіцяючу заяву, але вона не була повною».

«Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. Хотів би бачити припинення вогню з боку РФ. Сподіваємося, що Росія вчинить правильно. Я готовий говорити з ним. [...] Багато деталей остаточної угоди вже обговорено. Зараз ми побачимо, чи погоджується Росія, і якщо ні, то це буде дуже розчаровуючий момент для світу», — заявив Дональд Трамп.

Як відомо, сьогодні, 13 березня, президент РФ Володимир Путін заявив, що погоджується з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має гарантувати «довгостроковий мир».

Нагадаємо, 11 березня відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює».

Раніше під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Слід також нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.