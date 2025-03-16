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ЗМІ написали, що Віткофф у Москві годинами чекав Путіна — Трамп назвав їх «хворими дегенератами»

Президент США Дональд Трамп. Фото: Х/The White HouseПрезидент США Дональд Трамп. Фото: Х/The White House

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець США Стів Віткофф під час візиту до Москви не чекав годинами зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Повідомлення про це він назвав «фейковими новинами».

Про це йдеться в його дописі у соцмережі Truth Social.

Трамп розповів, як минулої ночі прочитав, що Путін «примусив мого високоповноважного посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа чекати понад 9 годин, хоча насправді очікування не було взагалі».

Він також розповів, що решта зустрічей з іншими представниками Росії «зайняли певний час» і були «дуже продуктивними». 

«Підсумовуючи, не було жодного дев’ятигодинного очікування чи будь-якого очікування взагалі! Єдина причина, чому вони вигадали цю історію, — це спробувати принизити, тому що вони хворі дегенерати, які повинні почати правильно повідомляти новини. Через це вони втратили свій рейтинг, свою авдиторію, повагу», — заявив Дональд Трамп. 

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп виклав пост про те, що він мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. У Білому домі уточнили, що з ним говорив спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а не американський лідер.

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