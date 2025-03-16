ЗМІ написали, що Віткофф у Москві годинами чекав Путіна — Трамп назвав їх «хворими дегенератами»
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- Аліса Мелік-Адамян
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10:15, 16 березня, 2025
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Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець США Стів Віткофф під час візиту до Москви не чекав годинами зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Повідомлення про це він назвав «фейковими новинами».
Про це йдеться в його дописі у соцмережі Truth Social.
Трамп розповів, як минулої ночі прочитав, що Путін «примусив мого високоповноважного посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа чекати понад 9 годин, хоча насправді очікування не було взагалі».
Він також розповів, що решта зустрічей з іншими представниками Росії «зайняли певний час» і були «дуже продуктивними».
«Підсумовуючи, не було жодного дев’ятигодинного очікування чи будь-якого очікування взагалі! Єдина причина, чому вони вигадали цю історію, — це спробувати принизити, тому що вони хворі дегенерати, які повинні почати правильно повідомляти новини. Через це вони втратили свій рейтинг, свою авдиторію, повагу», — заявив Дональд Трамп.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп виклав пост про те, що він мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. У Білому домі уточнили, що з ним говорив спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а не американський лідер.
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