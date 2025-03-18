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У Кремлі повідомили час розмови Трампа з Путіним

У Кремлі повідомили час розмови Трампа з Путіним, фото: bbc.comУ Кремлі повідомили час розмови Трампа з Путіним, фото: bbc.com

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться з 15:00 до 17:00 за київським часом.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише російський «Интерфакс».

За його словами, тривалість бесіди не обмежена.

— Лідери говоритимуть стільки, скільки вважатимуть за потрібне, — зазначив Дмитро Пєсков.

Він також додав, що «є певне розуміння» тем розмови, серед яких питання подальшої нормалізації двосторонніх відносин та українське врегулювання.

Нагадаємо, що 13 березня Стів Віткофф прибув до Москви та провів переговори з Володимиром Путіним. Повідомлялося, що спецпосланцю Дональда Трампа довелося чекати зустрічі вісім годин, однак Дональд Трамп спростував цю інформацію, назвавши її авторів «хворими дегенератами».

Візит Віткоффа до Москви відбувся після зустрічі української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо та радником із національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії. Там Київ підтримав ідею тимчасового припинення вогню.

Того ж дня Володимир Путін заявив, що Москва загалом згодна з цією ініціативою, однак, за його словами, залишаються питання, які потребують подальшого обговорення.

Після переговорів у Москві Стів Віткофф повернувся до США для консультацій із президентом Дональдом Трампом щодо подальших кроків.

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