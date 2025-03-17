Трамп заявив, що у вівторок обговорить з Путіним припинення війни в Україні

Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на спілкування Дональда Трампа з журналістами на борту літака Air Force One під час перельоту до Вашингтона з Флориди.

— Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи, — сказав він.

Дональд Трамп також додав, що хоче зрозуміти, чи можливо покласти край війні.

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— Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси, — наголосив він.

Reuters зазначає, що Дональд Трамп намагається отримати згоду Володимира Путіна на пропозицію про 30-денне припинення вогню, на що Україна погодилась минулого тижня. Водночас обидві сторони продовжують масовані повітряні удари, а російська армія наблизилася до того, щоб витіснити українські війська з їхнього багатомісячного плацдарму в західній частині Курської області Росії.

Відповідаючи на питання про можливі поступки, Дональд Трамп сказав: «Ми будемо говорити про території. Ми будемо говорити про електростанції».

Він також зазначив, що Сполучені Штати вже провели значні обговорення з обома сторонами.

— І з Україною, і з Росією ми вже говоримо про це, розділяючи певні активи, — підсумував Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп виклав пост про те, що він мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. У Білому домі уточнили, що з ним говорив спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а не американський лідер.

Також Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець США Стів Віткофф під час візиту до Москви не чекав годинами зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Повідомлення про це він назвав «фейковими новинами».