Трамп заявив, що у вівторок обговорить з Путіним припинення війни в Україні
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- Марія Хаміцевич
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8:32, 17 березня, 2025
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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на спілкування Дональда Трампа з журналістами на борту літака Air Force One під час перельоту до Вашингтона з Флориди.
— Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи, — сказав він.
Дональд Трамп також додав, що хоче зрозуміти, чи можливо покласти край війні.
— Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси, — наголосив він.
Reuters зазначає, що Дональд Трамп намагається отримати згоду Володимира Путіна на пропозицію про 30-денне припинення вогню, на що Україна погодилась минулого тижня. Водночас обидві сторони продовжують масовані повітряні удари, а російська армія наблизилася до того, щоб витіснити українські війська з їхнього багатомісячного плацдарму в західній частині Курської області Росії.
Відповідаючи на питання про можливі поступки, Дональд Трамп сказав: «Ми будемо говорити про території. Ми будемо говорити про електростанції».
Він також зазначив, що Сполучені Штати вже провели значні обговорення з обома сторонами.
— І з Україною, і з Росією ми вже говоримо про це, розділяючи певні активи, — підсумував Дональд Трамп.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп виклав пост про те, що він мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. У Білому домі уточнили, що з ним говорив спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а не американський лідер.
Також Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець США Стів Віткофф під час візиту до Москви не чекав годинами зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Повідомлення про це він назвав «фейковими новинами».
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