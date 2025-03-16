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Генштаб показав карту бойових дій, на якій Суджа більше не під контролем ЗСУ

Ситуація на Курському напрямку протягом 15 березня Генштаб ЗСУСитуація на Курському напрямку протягом 15 березня Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ показав карту бойових дій, на якій зображено, що Суджа в Курській області РФ більше не перебуває під контролем українського війська. 

Це видно у звітах Генштабу щодо ситуації на фронті, оприлюднених 15-16 березня. Також напередодні про захоплення Суджі писав аналітичний проєкт Deep State.

Ще 13 березня Міністерство оборони Росії заявило, що війська РФ взяли під контроль Суджу, а також Міловий та Поділ у Курській області. Тоді ж пропагандистські медіа поширили ролик Міноборони РФ нібито із Суджі після її захоплення.

Однак у Генштабі ЗСУ цю інформацію офіційно не підтверджували.

Сьогодні, 16 березня, там повідомили, що минулої доби на Курщині відбулося 19 боєзіткнень, росіяни завдали 34 авіаційні удари, скинувши 63 керовані бомби, та здійснили 243 артилерійські обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 14 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання — відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

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