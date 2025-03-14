Курська операція виконала своє завдання, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський вважає, що виконала своє завдання — відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає «Суспільне».

«Ситуація зараз дуже складна. Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала. Першим спав тиск на Харківському напрямку, потім вони почали забирати свої війська зі Східного напрямку. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і їм буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ», — сказав Володимир Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що за інформацією президента РФ начебто тисячі українських військових наразі повністю оточені армією РФ на Курському напрямку і «в дуже поганій і вразливій ситуації».

Однак у Генштабі Збройних сил України спростували інформацію про нібито оточення армією РФ українських підрозділів в Курській області, а також зазначили, що це створюються росіянами для «політичних цілей і тиску на Україну та партнерів».