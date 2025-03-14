Курська операція виконала своє завдання, — Зеленський
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- Даріна Мельничук
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20:08, 14 березня, 2025
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Президент Володимир Зеленський вважає, що виконала своє завдання — відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.
Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає «Суспільне».
«Ситуація зараз дуже складна. Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала. Першим спав тиск на Харківському напрямку, потім вони почали забирати свої війська зі Східного напрямку. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і їм буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ», — сказав Володимир Зеленський.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що за інформацією президента РФ начебто тисячі українських військових наразі повністю оточені армією РФ на Курському напрямку і «в дуже поганій і вразливій ситуації».
Однак у Генштабі Збройних сил України спростували інформацію про нібито оточення армією РФ українських підрозділів в Курській області, а також зазначили, що це створюються росіянами для «політичних цілей і тиску на Україну та партнерів».
Операція у Курській області
Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.
Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».
Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.
Пізніше, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.
Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборонна операція.
15 серпня представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області.
Командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України показало кадри перших годин наступальної операції українських військових у Курській області 6 серпня 2024 року.
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