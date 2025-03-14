У Білому домі уточнили, що з Путіним говорив спецпредставник Віткофф, а не Трамп

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Президент США Дональд Трамп виклав пост про те, що він мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. У Білому домі уточнили, що з ним говорив спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а не американський лідер.



Про це під час пресконференції повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона зазначила, що пост президента США, у якому він написав: «Я дуже просив президента Путіна», викликав плутанину. Це звучало так, ніби розмова була між ними двома.

Посадовиця повідомила, що ймовірно йдеться про розмову Стіва Віткоффа та Володимира Путіна під час візиту американського посадовця 13 березня до Москви. Російські медіа з посиланням на очільника російського Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова повідомляли про їхню зустрічі та писали, що через Стіва Віткоффа Володимир Путін передав інформацію Дональду Трампу.

У дописі Дональд Трамп назвав розмову «дуже хорошою і продуктивною», додавши, що «є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися».

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Водночас Трамп заявив, начебто тисячі українських військових наразі повністю оточені армією РФ на Курському напрямку і «в дуже поганій і вразливій ситуації».

«Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!!!» — написав він.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф провів переговори з представниками російської сторони в Москві. Після візиту він повернувся до США, щоб обговорити результати зустрічі з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що поїздка Стіва Віткоффа відбулася після зустрічі української делегації з держсекретарем США Марком Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії. Під час переговорів Київ підтримав ідею тимчасового припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у війні між Росією та Україною вдалося досягти «напівприпинення вогню», і тепер важливо, щоб на це погодилася Москва. Володимир Зеленський наголосив, що 30-денне перемир’язапрацює лише за умови згоди Кремля.

У Москві заявляють, що поки не готові «забігати вперед» у питанні припинення бойових дій. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, напередодні відбулася телефонна розмова між головним радником Путіна з міжнародної політики Юрієм Ушаковим і радником президента США з нацбезпеки Майком Волцом. Також повідомляється, що ввечері 13 березня Володимир Путін може провести міжнародну телефонну розмову.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін «боїться прямо сказати» Президенту США Дональду Трампу, що Росія хоче продовжувати війну.