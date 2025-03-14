Заяви про оточення українських військ у Курській області не відповідають дійсності, — Генштаб

Курська область, Росія. Фото: Belkin Alexey/Russian Look/news.ru/picture alliance

У Генштабі Збройних сил України спростували інформацію про нібито оточення армією РФ українських підрозділів в Курській області, а також зазначили, що це створюються росіянами для «політичних цілей і тиску на Україну та партнерів».

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні стверджують, що «ситуація за добу суттєвих змін не зазнала», а бойові дії в операційній зоні угруповання українських військ «Курськ» — продовжуються.

«Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї», — йдеться у повідомленні.

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Також додали, що від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень, й що загроза оточення підрозділів ЗСУ — відсутня.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що 13 березня говорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним. Тоді він заявив, що за інформацією президента РФ начебто тисячі українських військових наразі повністю оточені армією РФ на Курському напрямку і «в дуже поганій і вразливій ситуації».

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф провів переговори з представниками російської сторони в Москві. Після візиту він повернувся до США, щоб обговорити результати зустрічі з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що поїздка Стіва Віткоффа відбулася після зустрічі української делегації з держсекретарем США Марком Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії. Під час переговорів Київ підтримав ідею тимчасового припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у війні між Росією та Україною вдалося досягти «напівприпинення вогню», і тепер важливо, щоб на це погодилася Москва. Володимир Зеленський наголосив, що 30-денне перемир’язапрацює лише за умови згоди Кремля.

У Москві заявляють, що поки не готові «забігати вперед» у питанні припинення бойових дій. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, напередодні відбулася телефонна розмова між головним радником Путіна з міжнародної політики Юрієм Ушаковим і радником президента США з нацбезпеки Майком Волцом. Також повідомляється, що ввечері 13 березня Володимир Путін може провести міжнародну телефонну розмову.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін «боїться прямо сказати» Президенту США Дональду Трампу, що Росія хоче продовжувати війну.