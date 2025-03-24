Володимир Зеленський, фото: GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії має конструктивний характер.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні після розмови з міністром оборони Рустемом Умєровим.

За словами президента, це вже друга зустріч представників України та США в Саудівській Аравії. Цього разу вона проходить на технічному рівні за участі військових, дипломатів та представників Міністерства енергетики.

— Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває, – зазначив Володимир Зеленський.

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Він також закликав міжнародну спільноту до посилення тиску на Росію, щоб змусити її припинити удари по Україні.

— Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, але саме Росія продовжує ці атаки. Без тиску на Москву вони й далі будуть зневажати справжню дипломатію та руйнувати життя, — наголосив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що головна мета зараз — змусити Володимира Путіна віддати реальний наказ про припинення ударів.

— Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати, — заявив він.

Нагадаємо, що у неділю 23 березня в Джидді, що в Саудівській Аравії, відбудуться переговори щодо запропонованого 30-денного перемир’я в Україні. Спецпосланець президента США Стів Віткофф не уточнив, чи братиме Україна участь у переговорах, зазначивши лише, що делегацію від США очолять державний секретар Марко Рубіо та радник із питань національної безпеки Майк Волц.

Раніше у Білому домі повідомили, що мирні переговори почнуться також з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Крім того, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.