  • понеділок

    24 березня, 2025

  • 9.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 9.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Переговори України та США у Саудівській Аравії є конструктивними, — Зеленський

Володимир Зеленський, фото: GETTY IMAGESВолодимир Зеленський, фото: GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії має конструктивний характер.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні після розмови з міністром оборони Рустемом Умєровим.

За словами президента, це вже друга зустріч представників України та США в Саудівській Аравії. Цього разу вона проходить на технічному рівні за участі військових, дипломатів та представників Міністерства енергетики.

— Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває, – зазначив Володимир Зеленський.

Він також закликав міжнародну спільноту до посилення тиску на Росію, щоб змусити її припинити удари по Україні.

— Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, але саме Росія продовжує ці атаки. Без тиску на Москву вони й далі будуть зневажати справжню дипломатію та руйнувати життя, — наголосив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що головна мета зараз — змусити Володимира Путіна віддати реальний наказ про припинення ударів.

— Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати, — заявив він.

Нагадаємо, що у неділю 23 березня в Джидді, що в Саудівській Аравії, відбудуться переговори щодо запропонованого 30-денного перемир’я в Україні. Спецпосланець президента США Стів Віткофф не уточнив, чи братиме Україна участь у переговорах, зазначивши лише, що делегацію від США очолять державний секретар Марко Рубіо та радник із питань національної безпеки Майк Волц.

Раніше у Білому домі повідомили, що мирні переговори почнуться також з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Крім того, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський повідомив про прибуття додаткових винищувачів F-16 до України
Зеленський попросив Макрона почекати, коли той подзвонив під час пресконференції
Зеленський прокоментував розмови про «передачу» у власність США Запорізької АЕС
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук
новини

У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині стало на 9% менше ФОПів із найманими працівниками

Світлана Іванченко
новини

Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

Даріна Мельничук
новини

З бюджету Миколаєва торік виділили ₴7,6 млн на ремонт укриттів в школах та дитсадках

Аліна Квітко

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський прокоментував розмови про «передачу» у власність США Запорізької АЕС
Зеленський попросив Макрона почекати, коли той подзвонив під час пресконференції
Зеленський повідомив про прибуття додаткових винищувачів F-16 до України

Росіяни обстріляли три громади на Миколаївщині, пошкоджено склад лікарні та квартиру

В роботі систем «Укрзалізниці» стався збій через кібератаку: відновлення триває

У Миколаєві трамваї №11 тимчасово їздитимуть за новим маршрутом