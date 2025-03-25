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Росія на переговорах із США наполягає на повному контролі над чотирма українськими областями, — ЗМІ

Фото: із зустрічі делегацій США та РФ у Саудівській Аравії, яка відбулася 18 лютого, фото: Getty ImagesЗустрічі делегацій США та РФ у Саудівській Аравії, 18 лютого, фото: Getty Images

Росія під час переговорів із США в Саудівській Аравії вимагає повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями, хоча не змогла окупувати всі ці території.

Як пише Moscow Times з посиланням на власні джерела, Москва аргументує свої вимоги тим, що ці регіони начебто вже «конституційно» включені до складу РФ.

«У Конституції немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні вся Запорізька і вся Херсонська область», — цитує видання одного з кремлівських чиновників.

За інформацією іншого джерела, російське керівництво сподівається, що США тиснутимуть на Київ, вимагаючи повного виведення українських військ із цих територій. Також розглядається сценарій захоплення частини іншої української області, наприклад, Дніпропетровської або Сумської, з подальшою пропозицією обміну на Запоріжжя та Херсон.

Раніше спецпосланець президента США щодо Росії та Близького Сходу Стів Віткофф назвав ключовою проблемою у врегулюванні війни питання Криму та чотирьох окупованих регіонів. За його словами, значна частина населення цих областей є російськомовною, але українська Конституція не дозволяє змінювати їхній статус, що створює дипломатичні труднощі.

Слід нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин про завершення війни в Україні Штати добиватимуться, щоб Україні повернули якомога більше окупованих РФ територій.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа прагне укласти угоду про перемир’я у війні Росії проти України до 20 квітня, коли відзначається Великдень. Однак Білий дім визнає, що цей графік може змінитися через значні розбіжності між сторонами.

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