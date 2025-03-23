США хочуть досягти перемир’я в Україні до Великодня, але Кремль не поспішає, — Bloomberg

Трамп хоче укласти угоду про перемир'я у війні Росії проти України до Великодня, фото: Білий дім

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне укласти угоду про перемир’я у війні Росії проти України до 20 квітня, коли відзначається Великдень. Однак Білий дім визнає, що цей графік може змінитися через значні розбіжності між сторонами.

Як повідомляє Bloomberg, американські посадовці найближчими днями зустрінуться окремо з російськими та українськими представниками в Саудівській Аравії. Це будуть перші паралельні переговори між США, Росією та Україною з початку вторгнення.

Дональд Трамп, який обіцяв швидко врегулювати війну, заявив, що очікує «повного припинення вогню досить скоро». Водночас Кремль висунув жорсткі вимоги, зокрема припинення постачання зброї Україні. Київ та його союзники категорично відкидають такі умови.

Європейські чиновники побоюються, що прагнення Дональда Трампа до дипломатичного успіху може змусити його піти на поступки Росії, що зробить Україну вразливою до нових атак. За їхніми оцінками, Володимир Путін затягує переговори, щоб отримати більше вигоди — як на дипломатичному рівні, так і на полі бою.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 березня в Джидді, що в Саудівській Аравії, відбудуться переговори щодо запропонованого 30-денного перемир’я в Україні. Спецпосланець президента США Стів Віткофф не уточнив, чи братиме Україна участь у переговорах, зазначивши лише, що делегацію від США очолять державний секретар Марко Рубіо та радник із питань національної безпеки Майк Волц.

Раніше у Білому домі повідомили, що мирні переговори почнуться також з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Крім того, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.