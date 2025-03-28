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«Немає гарантій, що мирна угода буде через тиждень чи через місяць, все залежить від України та РФ», — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: АРДержавний секретар США Марко Рубіо. Фото: АР

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон працюватиме над питанням мирних переговорів стільки, скільки буде потрібно. Але їхній успіх залежить не лише від США, а передусім від України та Росії.

Про це він заявив під час своєї пресконференції.

Рубіо наголосив, що не може гарантувати, що миру вдасться досягти вже наступного тижня чи наступного місяця, та наголосив, що не все залежить від США.

«Ми намагаємося досягти миру. Ми прагнемо досягти миру стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угода буде укладена через тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і залежить від українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, які мають санкції, які, я вважаю, повинні враховуватися в рамках будь-якої остаточної угоди», — наголосив Держсекретар.

За його словами, попереду «багато роботи» з обома сторонами, зокрема з російською, «з якою ми не розмовляли роками».

Держсекретар зазначив, що на поточному етапі «потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні».

Раніше повідомлялось, що США, Україна та Росія домовилися на переговорах у Саудівській Аравії забезпечити безпечне судноплавство і «виключити застосування сили» в Чорному морі. 

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