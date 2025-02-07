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Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб змусити її припинити війну

Кіт Келлог, фото: GettyImagesКіт Келлог, фото: GettyImages

Президент США Дональд Трамп готовий значно посилити санкції проти Росії, навіть подвоївши їх, щоб змусити Москву припинити війну проти України.

Про це в інтерв’ю New York Post заявив спеціальний посланець Трампа щодо України Кіт Келлог.

Він зазначив, що для припинення бойових дій і Києву, і Москві доведеться піти на певні поступки.

Келлог також оцінив ефективність нинішніх санкцій проти Росії лише на 3 бали з 10. Водночас він наголосив, що американські обмеження, зокрема ті, що стосуються енергетичного сектора РФ, є дієвішими, але їхній потенціал ще не вичерпаний.

«Ви дійсно можете посилити санкції, особливо останні обмеження проти видобутку та експорту нафти. Це відкрило широкі можливості для того, щоб щось зробити. І якщо хтось і розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете бачити це на прикладі того, що він нещодавно зробив», — заявив Келлог.

Слід зазначити, що Сполучені Штати Америки вже ведуть переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін зазначив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

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