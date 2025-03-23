Трамп заявив, що він єдиний може зупинити Путіна та має певний контроль над війною

Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що має певний контроль над ескалацією російсько-української війни та може зупинити Володимира Путіна.

В інтерв’ю засновнику Outkick Клею Тревісу він знову згадав про свої «добрі стосунки» з російським лідером, пише «Європейська правда».

«Він нікуди не вторгався, коли я був президентом», сказав Дональд Трамп, наголосивши, що російські військові дії в Грузії, Криму та Україні сталися під час правління його попередників.

— Я не думаю, що є хтось у світі, хто зупинить Путіна окрім мене, і я думаю, що я зможу його зупинити, — заявив американський президент.

Він також зазначив, що під час його президентства у них були «раціональні дискусії» та наголосив на важливості припинення бойових дій.

— Вони втрачають 2 500 молодих людей щотижня, і вони росіяни, і вони українці, — сказав Дональд Трамп, додавши, що прагне припинення війни.

Нагадаємо, що у неділю, 23 березня в Джидді, що в Саудівській Аравії, відбудуться переговори щодо запропонованого 30-денного перемир’я в Україні. Спецпосланець президента США Стів Віткофф не уточнив, чи братиме Україна участь у переговорах, зазначивши лише, що делегацію від США очолять державний секретар Марко Рубіо та радник із питань національної безпеки Майк Волц.

Раніше у Білому домі повідомили, що мирні переговори почнуться також з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Крім того, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.