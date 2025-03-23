  • неділя

    23 березня, 2025

  • 10.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 березня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 10.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп заявив, що він єдиний може зупинити Путіна та має певний контроль над війною

Дональд Трамп, фото: Getty ImagesДональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що має певний контроль над ескалацією російсько-української війни та може зупинити Володимира Путіна.

В інтерв’ю засновнику Outkick Клею Тревісу він знову згадав про свої «добрі стосунки» з російським лідером, пише «Європейська правда».

«Він нікуди не вторгався, коли я був президентом», сказав Дональд Трамп, наголосивши, що російські військові дії в Грузії, Криму та Україні сталися під час правління його попередників.

— Я не думаю, що є хтось у світі, хто зупинить Путіна окрім мене, і я думаю, що я зможу його зупинити, — заявив американський президент.

Він також зазначив, що під час його президентства у них були «раціональні дискусії» та наголосив на важливості припинення бойових дій.

— Вони втрачають 2 500 молодих людей щотижня, і вони росіяни, і вони українці, — сказав Дональд Трамп, додавши, що прагне припинення війни.

Нагадаємо, що у неділю, 23 березня в Джидді, що в Саудівській Аравії, відбудуться переговори щодо запропонованого 30-денного перемир’я в Україні. Спецпосланець президента США Стів Віткофф не уточнив, чи братиме Україна участь у переговорах, зазначивши лише, що делегацію від США очолять державний секретар Марко Рубіо та радник із питань національної безпеки Майк Волц.

Раніше у Білому домі повідомили, що мирні переговори почнуться також з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Крім того, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

Останні новини про: США

Адміністрація Трампа подасть апеляцію на рішення суду, який заблокував ліквідацію USAID
Україна сформує список об’єктів, які мають бути захищені від атак РФ, — Зеленський
У Держдепі США спростували видалення даних про депортованих українських дітей
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук
новини

У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині стало на 9% менше ФОПів із найманими працівниками

Світлана Іванченко
новини

Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

Даріна Мельничук
новини

З бюджету Миколаєва торік виділили ₴7,6 млн на ремонт укриттів в школах та дитсадках

Аліна Квітко

Останні новини про: США

У Держдепі США спростували видалення даних про депортованих українських дітей
Україна сформує список об’єктів, які мають бути захищені від атак РФ, — Зеленський
Адміністрація Трампа подасть апеляцію на рішення суду, який заблокував ліквідацію USAID

Росіяни атакували три громади на Миколаївщині, є пошкодження

На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +15°C

У Миколаєві відкрили книгарню однієї з найбільших українських мереж «Книгарня «Є»