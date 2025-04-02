США переглядають стратегію тиску на Київ і Москву через труднощі з мирною угодою

Білий дім, фото: Getty Images

Адміністрація Дональда Трампа останніми днями обговорює можливість того, що Сполучені Штати не зможуть досягти мирної угоди щодо України в найближчі місяці. У зв’язку з цим розробляються нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву.

Спочатку Трамп і його команда планували забезпечити припинення бойових дій в Україні до весни та згодом укласти довгострокову мирну угоду, пише Reuters із посиланням на двох американських чиновників, обізнаних із цим питанням.

Однак ці цілі поки що залишаються недосяжними, що підвищує ризик затяжного конфлікту та необхідності додаткової військової допомоги Україні з боку Заходу.

У публікації зазначають, що представники адміністрації США неодноразово висловлювали невдоволення тим, як Київ веде переговори, зокрема щодо домовленостей про корисні копалини та просування мирного процесу. Водночас останнім часом у Вашингтоні наростає розчарування і діями Москви.

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За даними Reuters, після останніх раундів переговорів Білий дім і Держдепартамент дійшли висновку, що Володимир Путін активно чинить опір спробам США укласти довготривалу мирну угоду. У Вашингтоні обговорюють можливі економічні та дипломатичні заходи, які могли б змусити Кремль піти на поступки.

Хоча Трамп неодноразово заявляв, що довіряє Путіну і вважає його налаштованим на мир, останні події змушують Білий дім сумніватися в намірах російського керівництва. В адміністрації розглядають варіанти додаткових санкцій і тарифів, які можуть бути запроваджені проти Росії.

Тим часом у Москві дали зрозуміти, що американські пропозиції щодо завершення війни для них неприйнятні, оскільки не враховують вимог Кремля, які він називає ключовими причинами конфлікту.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон працюватиме над питанням мирних переговорів стільки, скільки буде потрібно. Але їхній успіх залежить не лише від США, а передусім від України та Росії.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що має певний контроль над ескалацією російсько-української війни та може зупинити Володимира Путіна.