Трамп заявив, що Зеленський хоче переглянути угоду про копалини

Дональд Трамп, фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський намагається переукласти договір щодо рідкісноземельних металів.

Як повідомляє «Суспільне» про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

— Я бачу, що він (Зеленський, — прим.) намагається переукласти договір про рідкісноземельні метали. Ми зробили дещо, тому що європейцям повертають гроші, які вони їм (Україні, — прим.) дали. Нам — ні, — сказав Дональд Трамп.

Також він розкритикував свого попередника Джозефа Байдена, звинувативши його у некомпетентності. За його словами, адміністрація США мала б вимагати від України або постачання рідкісноземельних металів, або гарантій щодо закриття кредитів.

Реклама

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.