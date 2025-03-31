Україна та США вперше детально обговорили оновлену угоду про копалини, — ЗМІ

Видобуток корисних копалин, фото: portal.lviv.ua

Представники України та США провели перші тривалі переговори щодо нового проєкту угоди про видобуток корисних копалин, запропонованого американською стороною.

Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в Офісі президента, український уряд отримав оновлений варіант угоди та наразі його аналізує.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що цей документ поки що є робочою версією, підготовленою американськими юридичними радниками. За її словами, Україна працює над тим, щоб у фінальному тексті були враховані всі національні інтереси.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

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Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.