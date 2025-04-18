У Москві відреагували на заяву США вийти з мирних переговорів: «Контакти йдуть складно»

Дмитро Пєсков, фото: inforesist.org

Росіяни заявляють про наявність «певного прогресу» в перемовинах щодо врегулювання війни проти України, однак визнають, що процес відбувається «досить складно».

Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує видання «Коммерсант».

За його словами, ознакою прогресу нібито стало дотримання Росією мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Водночас Пєсков зазначив, що попереду ще багато складних обговорень.

Але слід також наголосити, що 18 квітня Дмитро Пєсков заявив, що місячний мораторій на обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України завершився.

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Коментуючи заяви Сполучених Штатів про необхідність представити пропозиції щодо припинення війни вже цього тижня, речник Кремля підкреслив, що «контакти йдуть складно», хоча Москва, за його словами, начебто зацікавлена у врегулюванні «конфлікту», зберігаючи власні інтереси.

Адміністрація Дональда Трампа останніми днями обговорює можливість того, що Сполучені Штати не зможуть досягти мирної угоди щодо України в найближчі місяці. У зв’язку з цим розробляються нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву.

За даними Reuters, після останніх раундів переговорів Білий дім і Держдепартамент дійшли висновку, що Володимир Путін активно чинить опір спробам США укласти довготривалу мирну угоду. У Вашингтоні обговорюють можливі економічні та дипломатичні заходи, які могли б змусити Кремль піти на поступки.

Хоча Трамп неодноразово заявляв, що довіряє Путіну і вважає його налаштованим на мир, останні події змушують Білий дім сумніватися в намірах російського керівництва. В адміністрації розглядають варіанти додаткових санкцій і тарифів, які можуть бути запроваджені проти Росії.

Тим часом у Москві дали зрозуміти, що американські пропозиції щодо завершення війни для них неприйнятні, оскільки не враховують вимог Кремля, які він називає ключовими причинами конфлікту.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон працюватиме над питанням мирних переговорів стільки, скільки буде потрібно. Але їхній успіх залежить не лише від США, а передусім від України та Росії.

Водночас Дональд Трамп заявляв, що має певний контроль над ескалацією російсько-української війни та може зупинити Володимира Путіна.